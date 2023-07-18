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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة 82 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 21

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة  حتى 28 يوليو الجاري  ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.
وأوضح "مختار"، أنه تم اليوم إصدار 12 قرار إزالة بمساحة 826 مترا مربع منها 11 قرار تعدٍ علي أملاك الدولة ولاية النيل والري بمساحة 326 متر مربع و1 قرار تعدٍ علي الرقعة الزراعية بمساحة 500 متر مربع بمراكز المنصورة ميت غمر المنزلة ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21. 

كما تم إصدار 82 قرار إزالة منها 73 قرار إزالة تعدٍ علي أملاك الدولة تشمل 68 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 1824 متر مربع وعدد 5 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي مساحة 20 سهما و1 قيراط، بالإضافة إلي 9 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 1830 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة.

وأشار الي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء...
وكان" مختار" قد  كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.. 
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. 

إزالة التعديات على الأراضي أقسام ومراكز الشرطة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة دقهلية ر محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

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