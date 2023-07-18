بمشاركة محمود حميدة.. نجوم الفن في العرض الخاص لمطرح مطروح

حرص أبطال فيلم مطرح مطروح على التواجد في العرض الخاص للاحتفال بالفيلم مع الجمهور.

وحرص على التواجد محمود حميدة، المخرج وائل احسان ونضال الشافعي وعارفة عبد الرسول ومصطفي بسيط وجمال عبد الناصر ومحمد محمود وعمرو عبد العزيز وآخرون.

كما حرصت رنا السبكي ابنة المنتج محمد السبكي على التواجد في العرض الخاص لفيلمها مطرح مطروح والتي تشارك والدها إنتاجه.

طرح البرومو الرسمي لفيلم "مطرح مطروح"

وطرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم؛ استعدادا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.