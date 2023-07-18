عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القمص رافائيل ثروت: الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني في تحسن كبير

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سعيد جدا بالحوار الذي أجراه معه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: "دائما ما يشيد بهذا الحوار والتميز الذي أدار به الإعلامي أحمد الطاهري، والآن حالته الصحية في تحسن كبير، والشهر الذي التزم فيه بالراحة كان له تأثير إيجابي على صحته".

أضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز": "التزم بتعليمات الأطباء بالنسبة للراحة والعلاج الطبيعي والعلاج، وهو ما أدى إلى سرعة الشفاء وعاد لممارسة حياته وخدمته الطبيعية مجددا".

البابا تواضروس

وتابع: "البابا تواضروس الثاني يحاول ممارسة نشاطه الطبيعي بالتدريج، لأنه يجب ألا يبذل مجهودا كبيرا، لأن من أسباب ما حدث مؤخرا له هو الإجهاد الكبير الذي تعرض له بعد زيارة الفاتيكان، ثم عاد إلى المجمع المقدس، وبالتالي، فإنه يحاول توزيع جهده.. نحن نحتاجه ومصر كلها في حاجة إليها لأنه رمانة ميزان في البلد".

القمص رافائيل ثروت البابا تواضروس الثاني الاسكندرية أحمد الطاهري الفاتيكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

عاجل ورسميا.. ميتيلاند يعلن بيع إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

المالية تصدر بيانا عاجلا حول شائعة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة

انفراد من 6 شهور.. رامز جلال يكشف إتمام صفقة إمام عاشور في رمضان

ترامب: سأطلب من أوروبا دفع تكاليف استعادة مخزونات الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

نتنياهو: سنكافح بقوة محاولات إيران لتطوير ترسانة نووية

أول تعليق من الاتحاد الأفريقي علي قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب

نقيب المحامين: محافظ الإسكندرية وافق على تخصيص 510 أمتار لإنشاء مبنى للنقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

فيديو

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ