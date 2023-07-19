العلاج عبر توفير مستشفى على حساب التأمين الصحى.. الحلم أصبح حقيقة في أمريكا وتلك تفاصيل البرنامج الجديد

على مدى السنوات الأربع الماضية، عانى المواطن الأمريكي تشاد سيملينج من مرض خطير، بما في ذلك الالتهابات المزمنة، وضعف الكبد وتلف القلب، لذلك أصبح زائرًا منتظمًا في مستشفاه المحلي في أو كلير، ويسكونسن ، حيث تعرف هو وزوجته كلير سيملينج جيدًا على سلبيات الرعاية في المستشفى، حيث كانت العزلة، وقلة النوم، تقطعها الأجراس وأجهزة الإنذار، والطعام، ولكن للأسف لم يكن هناك بديلا.

ولكن في ربيع عام 2020 ، عاد تشاد إلى قسم الطوارئ في Eau Claire Mayo Clinic بسبب اندلاع التهاب النسيج الخلوي، وهو التهاب جلدي يمكن أن يكون خطيرًا، وكان يخشى البقاء في المستشفى مرة أخرى، وبدلاً من ذلك، قالوا إنه مؤهل لبرنامج تجريبي جديد، وهو برنامج "مستشفى في المنزل" من شأنه تزويد منزله بالمعدات وإرسال الأطباء للقيام بزيارات، وحينها قالت الزوجة كلير: "كان كل شيء مع ذلك، لأنه يكره التواجد في المستشفى".

أسرع التجارب نموا للرعاية الصحية

هكذا كانت بداية هذا البرنامج، وتنفيذه عبر نماذج اختيارية، وقد كانت تلك الوحدة داخل الرعاية الصحية الأمريكية، واحدة من أسرع التجارب نموًا في مجال الرعاية الصحية الأمريكية، والفكرة كانت برامج المستشفى في المنزل المخصصة للأشخاص المرضى بدرجة كافية بحيث يحتاجون إلى الاهتمام الذي يوفره المستشفى، ولكنه مستقر بدرجة كافية ليتم العناية بهم في المنزل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، فحتى الآن البحث عن النتائج ليس قاطعًا، ولكنه يظهر أنه يمكن أن يوفر رعاية جيدة ويوفر دولارات الرعاية الصحية، ولكن مازال التحدى أمام هذا المشروع هو هل مقدمو الرعاية الأسريون غير المدربين على استعداد لتحمل مسؤولية الإشراف على شخص مصاب بمرض خطير في المنزل - حتى مع دعم من الأطباء الزائرين؟، وهنا تقول سوزان راينهارد، مديرة معهد السياسة العامة في AARP: "علينا أن ننظر في العواقب بالنسبة لمقدمي الرعاية الأسرية".

الفكرة ولدت من رحم الوباء

وعن بداية الفكرة، توضح الصحيفة، أنها كانت في البداية تجربة على نطاق صغير، خلال جائحة COVID، ثم أصبحت الفكرة سائدة في نوفمبر 2020، حيث غيرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية القواعد بحيث يمكن دفع نفس المبلغ للمستشفيات لعلاج المرضى في المنزل، ولكن اليوم، تم توسيع الخدمة، وتم تسجيل 290 مستشفى في 37 ولاية.

وغالبًا ما تشمل التشخيصات مرض الانسداد الرئوي المزمن أو قصور القلب أو الالتهاب الرئوي أو عدوى سيملينج، بالإضافة إلى زيارات الممرضات مرتين يوميًا وجلسات التطبيب عن بُعد اليومية مع الطبيب، ويمكن إحضار خدمات مثل العلاج الطبيعي أو اختبارات الدم إلى المنزل، وهناك ممرضة متاحة للحصول على المشورة عبر الكمبيوتر اللوحي، ويمكن توصيل آلات الأكسجين والأدوية والحقن.

أزمة مساعد التمريض

بالنسبة لمقدم الرعاية، تقوم المستشفى بإزالة كافة المصاعب التي تأتي مع فترة قضاء أحد أفراد أسرته في المستشفى المنزلي، ولكن تظل هناك أزمة في توفير خدمات خاصة لحالات مرضية، فقد يحتاجون إلى إحضار أكواب من الماء البارد في منتصف الليل ، أو مساعدة شخص ضعيف على الانقلاب في السرير ، أو تغيير الملابس ، أو الذهاب إلى الحمام، ففي المستشفى، تقوم معينات التمريض بهذه المهام، ولكنها غير متوفرة بالمنزل إلا عن طريق الأسرة، وتفكر إدارة البرنامج بترتيب مساعدين صحيين منزليين للمساعدة ، ولكن عادة لساعات محدودة، وقد يكون هذا جزءًا من السبب وراء رفض ما بين 10 و 62 بالمائة من الأشخاص خيار المشاركة في هذه البرامج الجديدة.

"البيانات متفرقة إلى حد ما ، من حيث الآثار" على مقدمي الرعاية، كما يقول ألبرت سيو ، أحد رواد المستشفيات بالمنزل الذي يدير البرنامج في Mount Sinai في مدينة نيويورك، وقد وجدت دراسة استقصائية بحثية في بريجهام هيلث في ماساتشوستس وأخرى ركزت على علاج السرطان أن الإجهاد والعبء كانا متشابهين بين الاستشفاء التقليدي والمستشفى في المنزل.

قواعد وتدريب لأفراد الأسرة

خمسة من مديري المستشفيات في المنزل قابلتهم NPR قالوا إنهم يجلبون مقدمي الرعاية من الأسرة إلى عملية صنع القرار، وتقول مارغريت بولسون ، التي تدير البرنامج الذي انضم إليه سيملينجز في نظام Mayo Clinic الصحي في ويسكونسن: "يتمثل جزء كبير من العملية في التأكد من أن المرضى ومقدمي الرعاية لديهم فكرة جيدة حقًا عما يدخلون فيه".

وتدرس مراكز Medicare و Medicaid، والتي تشرف على هذه البرامج، إضافة قواعد لتوضيح مسؤوليات مقدمي الرعاية، وقال CMS: "توضح CMS أنه أثناء الإقامة في المستشفى في المنزل ، لا يجوز للمستشفيات استخدام أفراد الأسرة أو الأشخاص الداعمين أو مقدمي الرعاية لتقديم الرعاية التي قد تقع على عاتق الممرضات أو غيرهم من موظفي المستشفى أثناء دخول المرضى الداخليين".

بديل لرافضي العلاج الطارئ المنقذ للحياة

في بعض الأحيان ، يكون "المستشفى في المنزل" هو بالضبط ما يطلبه الطبيب - للمريض والأسرة، وكان والد لوري جيرارد هوارد من نيو إنجلاند يانكي، مزارع كان يدخن علبة مارلبورو كل يوم، ويقول جيرارد إن والديها لم يكونا من كبار المتخصصين في الطب، ولقد أكلوا جيدًا وعملوا بجد، وخدم هذا النهج الذي لا معنى له لفترة طويلة، وهو في الثمانينيات من عمره، أصيب بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) - وهو مرض رئوي مزمن شائع - وفشل القلب الاحتقاني (CHF) ، حيث يكافح القلب لضخ كمية كافية من الدم.

ثم في نوفمبر أصيب بـ Covid، وبحلول ديسمبر، أصابه السعال المستمر بالدمار. أظهرت الفحوصات المخبرية أن نسبة السكر في دمه كانت مرتفعة ، وضغط دمه منخفض، وأراد طبيبه أن يذهب إلى غرفة الطوارئ، وهذا لم يكن ليحدث في عام 2018 ، كان قد وقع على نماذج توضح رغباته: لا علاج طارئ منقذ للحياة، وبالتأكيد لا توجد مستشفيات.

لحسن الحظ ، اقترح طبيب الرئة الخاص به إقامة مستشفى في المنزل ، في هذه الحالة نظمتها الشركة الجديدة Medically Home ، والتي تقدم خدمات لوجستية وفنية بالشراكة مع المستشفيات، وبالفعل أحضر الفريق جهاز تصوير بالأشعة السينية إلى المنزل، مما أثار إعجاب والديها، وتعيش Girard على بعد ثلاثة أبواب فقط ، لذا ساعدتهم في الأدوية، وذكّرتهم بكيفية استخدام iPad مرة واحدة، وخلاف ذلك تمكنوا من التعايش بمفردهم، وتقول الآن: "شعرت بأنني بخير".