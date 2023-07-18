منها رفع المرتبات.. فخري الفقي يوضح جهود الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العالم يشهد موجة مرتفعة من التضخم والغلاء، فضلا عن أن الدولة المصرية هي دولة مستوردة للعديد من السلع الاستراتيجية إضافة إلى ذلك قلة في النقد الأجنبي نتيجة خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية مع الأزمة الروسية الأوكرانية بمبالغ طائلة وصلت لـ 22 مليار دولار.

فخري الفقي يتحدث عن أزمة التضخم التي ضربت مصر

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الضغط على العملة المحلية بسبب ندرة الدولار أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاثة مرات في مارس وأغسطس من العام الماضي وشهر يناير الماضي، لافتا إلى أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 100% في مقابل الجنيه المصري مما ضغط بشكل واضح على الأسعار.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدل التضخم في مصر ارتفع نتيجة كل هذه العوامل خلال عدة أشهر بسيطة، موضحا أن الدولة المصرية واجهت التضخم والغلاء بعدة طرق، إذ أن الموازنة العامة للدولة عملت على زيادة المرتبات والمعاشات، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3.5 ألف جنيه، والقطاع الخاص 3 ألاف، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأردف: أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أيضا، لافتا إلى أن الأجور زادت في موازنة الدولة بحوالي 60 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.