يوسف الحسيني: ارتفاع الأسعار في مصر ساعد الشعب على تحسين سلوكه

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الأسعار في الأسواق أصبحت مرتفعة للغاية، وأكبر من تصورات المواطنين، وهذا وضع قائم، ويجب على الجميع التعامل معه في الفترة الراهنة، لافتا إلى أن التعامل مع هذا الوضع، ساعد المصريين في العمل على التوفير في سلوك الاستهلاك والإنفاق، مستطردا: "وهنا مش بتكلم على الأكل والشرب، بتكلم على الأجهزة الكهربائية وغيره".

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الشعب المصري أصبح يشتري في الوقت الحالي بالطريقة المناسبة للشراء، "كنا زمان بنقول الأوروبيين بيشتروا الحاجة بالواحدة ومش عارف إيه، وإحنا كنا نجيب كيلو واتنين ويترمي نصه من الركنة، ولكن دلوقت، كل واحد بيشتري على أده فقط لا غير".

وأوضح يوسف الحسيني، أن شراء أي شيء من الأجهزة المنزلية أيضا، أصبح يتم البحث كثيرا حولها؛ من أجل الحصول على أقل سعر، وأفضل خامة، على عكس ما كان في الماضي، موضحا أن السلوك الاستهلاكي والإنفاقي للمواطن المصري، أصبح أفضل؛ بسبب الأوضاع الحالية.

ونوه بأن أزمة ارتفاع الأسعار ستنتهي، متسائلا: "بس لما الأزمة تنتهي، هنفضل بالسلوك الجديد، ولا هنرجع زي الأول؟".