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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة مناخية خلال ساعات.. موجة حر مميتة تهدد حياة الآلاف في أوروبا

موجة حر غير مسبوقة
موجة حر غير مسبوقة

شهدت الدول الأوروبية موجة كارثية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين وصلت فيهم الى 40 درجة مئوية بنسبة قياسية لم تحدث من قبل مما يهدد حياة الالاف خاصة كبار السن والأطفال. 
 

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بسبب نقص الغاز.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من كارثة في أوروبا

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جفاف وشيك.. موجة الحر تتسبب في كارثة بـ إسبانيا

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تجاوزت درجات الحرارة في مناطق العطلات البريطانية  مثل إيطاليا وإسبانيا 40 درجة مئوية ، ودعا خبراء الصحة الناس إلى اتخاذ احتياطات إضافية في الحر.


وفاة الالاف في اوروبا

 

وفي العام الماضي ، قدر بحث أجرته ISGlobal أن حرارة الصيف التي حطمت الرقم القياسي كانت مسؤولة عن أكثر من 61000 حالة وفاة في جميع أنحاء أوروبا بين 30 مايو و 4 سبتمبر 2022.

ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام ، يمكن تسجيل المزيد من الوفيات نتيجة المناخ.

وقال جوان باليستر كلارامونت ، المؤلف الأول للدراسة والباحث في ISGlobal ، العام الماضي: 'لا يمكن اعتبار درجات الحرارة المسجلة في صيف 2022 استثنائية ، بمعنى أنه كان من الممكن التنبؤ بها باتباع سلسلة درجات الحرارة في السنوات السابقة ، وأنهم يظهرون أن الاحترار قد تسارع خلال العقد الماضي.

وأضاف 'حقيقة أن أكثر من 61600 شخص في أوروبا ماتوا بسبب الإجهاد الحراري في صيف عام 2022 ، على الرغم من أنه ، على عكس [موجة الحر] عام 2003 ، كان لدى العديد من البلدان بالفعل خطط وقائية نشطة ، تشير إلى أن استراتيجيات التكيف المتاحة حاليًا قد لا تزال غير كافية '.

ومن المقرر أن تتحمل إيطاليا وطأة الطقس الحار هذا العام ، وقد عانت أيضًا من أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة الصيف الماضي - يقدر بنحو 18010.

سجلت البلاد درجة حرارة قياسية بلغت 48.8 درجة مئوية في فلوريديا ، صقلية ، في عام 2021 ، ولكن يُعتقد أن هذا الصيف قد يشهد حرارة مقلقة مماثلة.

وقال البروفيسور لوكا ميركالي ، رئيس جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية: 'نعلم أنه ستكون هناك درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية أو 45 درجة مئوية'.

'يمكن أن نقترب من الرقم القياسي. وفي كلتا الحالتين ، ستكون المستويات مرتفعة للغاية.'

كما ستشعر أجزاء أخرى من جنوب أوروبا بالحرارة حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة في جنوب إسبانيا واليونان.

 

موجة درجات الحرارة درجة

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