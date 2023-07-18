بسبب نقص الغاز.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من كارثة في أوروبا

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يواجه سوق الغاز الطبيعي في أوروبا خطر تقلب الأسعار هذا الشتاء، رغم أن الأسوأ في أزمة الطاقة بالقارة يبدو أنه قد انتهى.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية ، في تقرير لها: "لا تزال هناك حالات عدم يقين كبرى قبل موسم التدفئة القادم، يمكن لفصل الشتاء البارد جنباً إلى جنب مع التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب في وقت مبكر من موسم التدفئة ان يجدد توترات السوق بسهولة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مسودة وثيقة اطلعت عليها، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية شراء الغاز المشترك على أساس مستمر.

وقالت بلومبرج، إن الاتحاد الأوروبي يريد جعل عمليات الشراء المشتركة للغاز عنصر دائم في استراتيجية الطاقة للكتلة، لافته إلى أن هذه المبادرة هي إجراء لمكافحة الأزمة.

ووفقا للوثيقة، تقترح المفوضية الأوروبية تمديد الآلية المقترحة لشراء الهيدروجين والغازات الخالية من الكربون، مثل الميثان الحيوي.

وأوضحت بلومبرج، أن مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في مبادرة المشتريات المشتركة ستكون طوعية، إلا في حالة حدوث أزمة طاقة أخرى.

ولفتت الانتباه إلى أن الآلية المقترحة ستستمر في استبعاد مشتريات الغاز الروسي.