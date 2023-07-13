وزير الطاقة القطري يتوقع تصدير 40% من حجم سوق الغاز العالمي بـ2029

أعلن وزير الدولة لشئون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، أن 40% من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029، ستكون من شركة "قطر للطاقة".



وأشار الكعبي خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال في كندا، إلى أنه مع نمو العالم ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي كوقود أحفوري أنظف لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء.



وأوضح أن شركة "قطر للطاقة" تعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى مشروعها في الولايات المتحدة الذي سيزود العالم بما يتراوح بين 16 و18 مليون طن سنويا.

جاء ذلك في إطار جهود شركة "قطر للطاقة" للتعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، حسبما نقلت وسائل محلية.

وأكد الكعبي على أهمية إدارة الاحتياطات الطبيعية بشكل صحيح لتلبية احتياجات البشرية بشكل مستدام وصحيح.

