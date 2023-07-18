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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء مناخ: الهواء الساخن فوق جنوب أوروبا حولها إلى "فرن بيتزا عملاق"

حرارة مرتفعة في
حرارة مرتفعة في إيطاليا وأوروبا

نظرًا لتزايد درجات الحرارة المرتفعة للغاية فوق جنوب أوروبا، أدت موجة الحر الحالية "بلا شك" إلى جعل أزمة المناخ، في لحظة حرجة ، اذ صارت الحرارة غير محتملة.

تحولت إيطاليا والدول المجاورة لها إلى "فرن بيتزا عملاق" ، وفقًا لتصريحات العلماء التي جمعها مركز  ساينس ميديا سنتر ، ومقره المملكة المتحدة.

وقالت هانا كلوك عالمة المناخ والأستاذة بجامعة ريدينج في بيان "فقاعة الهواء الساخن التي تضخمت فوق جنوب أوروبا حولت إيطاليا والدول المجاورة إلى فرن بيتزا عملاق".
وأوضحت كلوك أن "الهواء الساخن الذي وصل إلى إفريقيا سيظل الآن في مكانه، مما يعني أن الحرارة ستستمر في التزايد".

حذر سايمون لويس ، رئيس قسم علوم التغيير العالمي بجامعة كوليدج لندن ، من أن "هذه مجرد البداية" ، وأشار إلى أن الطقس المتطرف هذا الصيف يحدث في ضو ء ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية - ولا يزال قريبا من عتبة 1.5 درجة.

قال لويس في بيان: "السياسات الحالية على مستوى العالم تجعلنا نصل إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة (مئوية) بحلول عام 2100. وهذا أمر مرعب حقًا." وكما اتفق العلماء العام الماضي: هناك فرصة لوقف ذلك.

حذر العلماء منذ عقود من أن أزمة المناخ ستؤدي إلى زيادة الحرارة الشديدة ، والتي كانت بالفعل من بين الظواهر الجوية الأكثر فتكًا.

قالت ميليسا لازنبي ، إحدى كبار المسؤولين: "(موجات الحر) تحدث بشكل متكرر وأصبحت أكثر حدة وتؤدي إلى انهيار البنية التحتية ، وصحة الإنسان ووفيات ، وجفاف ونقص المياه، ونحن لسنا مستعدين حاليًا لهذه الأنواع من الأحداث".

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