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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صيف شبابنا".. مسابقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للنشء بدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، وبالتعاون مع مجلة علاء الدين  ، مسابقة " نجوم علاء الدين " لاكتشاف المواهب الإبداعية لدي النشء، في نسختها الأولي ،  وذلك ضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا "الذي تنفذه الوزارة خلال الإجازة الصيفية .

وتبدأ النسخة الأولى بإكتشاف المواهب فى مجالات الكتابة ، والتقديم الإعلامى فى ثلاث فروع ، تشمل القصة القصيرة  ،الكتابة الصحفية ، والتقديم الإعلامى .

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مجالات التسابق ، ورعاية الموهوبين من خلال برامج الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين.

وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن لا يزيد عمر المتسابق عن 17 عاماً ، أن تكون القصة موجهة للطفل و لا تزيد  عن 500 كلمة ،كما تتناول الموضوعات المشاركة فى الكتابة الصحفية القضايا التى نعيشها الآن ،أو شخصيات كان لها أثر فى المجتمع أو في تاريخ مصر ولا تزيد على 600 كلمة  .
وفي مجال التقديم الإعلامى يتم إرسال فيديو مصور مدته لا تزيد على 3 دقائق للمتسابق عن تقديمه لموضوع من الموضوعات التى يختارها بنفسه ،ويمكن للمتسابق ان يقدم مشاركة واحدة في أكثر من فرع.

أما جوائز المسابقة فتكون نشر الأعمال  الفائزة من قبل لجنة التحكيم على صفحات المجلة  وقناتها على اليوتيوب مع صورة واسم صاحبها ،بالإضافة لنشر الأعمال الفائزة من قبل لجنة التحكيم على صفحة وبوابة وزارة الشباب والرياضة ، كما يتم مشاركة عدد ١٥ من الفائزين فى الملتقى الإعلامي التدريبي الذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

محافظ دمياط تناقش آلية استكمال أعمال مد خطوط الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة

 

دمياط اكتشاف الموهوبين إدارة المركز اجازة الصيف الإدارة المركزية لتنمية النشء هدف المسابقة لاكتشاف المواهب وزارة الشباب والرياضة

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