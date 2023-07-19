عشرة العمر.. رامي ربيعة يودع أيمن أشرف بكلمات مؤثرة

وجه رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي رسالة إلى أيمن أشرف بعد رحيله عن الأهلي .

و كتب رامي ربيعة : ربنا يكرمك يا عشرة العمر يا رجولة ،ربنا يوفقك في القادم و اشوفك دايما في تقدم و بخير.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تكريم ايمن أشرف بعد رحيله بشكل رسمي إلي البنك الأهلي.

وقام الجهاز الفني بإعداد احتفال صغير بأيمن اشرف ووجهوا له الشكر.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى السابق لمدة موسمين.