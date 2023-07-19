محافظ جنوب سيناء يشهد تخريج دفعة الثانوية العامة بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حفل تخريج دفعة الثانوية العامة بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، و اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، و محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ودينا عامر مديرة المدرسة والطلبة والطالبات المتخرجين، وأولياء الأمور.



وقد ارتدي طلاب وطالبات المدرسة زي التخرج وقدموا عدة فقرات في الحفل الذي اقيم علي شاطئ خليج نعمة بشرم الشيخ .



بدأ الحفل بالسلام الوطني واغنية " تحيا مصر ياريس" التي تعدد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات، والاغنية إنتاج محافظة جنوب سيناء، يغنيها كورال المدرسة، ثم القرآن الكريم، وعرض بعض المواهب في مجال الالقاء، والغناء.

وقدم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء الشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعم العملية التعليمية وتشجيع الأنشطة المدرسية والمواهب، كما شكره علي دعمه للمدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء وشرم الشيخ، كما أشار لإنشاء أنواع مختلفة من المدارس التي تقدم خدمة تعليمية متميزة منها مدرسة النيل الدولية ومدرسة " وي" للاتصالات بعد نهاية المرحلة الإعدادية.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بالأداء المتميز للعاملين في مجال التربية والتعليم بالمحافظة، وتحقيق نتائج مرتفعة دراسيا، وفي مجال الانشطة المختلفة ايضا وقدم التهنئة للطلبة والطالبات متمنيا لهم التوفيق وتحقيق أعلى المراتب الدراسية، كما هنأ أولياء الأمور.



طلاب دفعة الثانوية

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