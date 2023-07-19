أيمن أشرف: لا أعرف سر خروجي من حسابات كولر

أكد أيمن أشرف مدافع الأهلي السابق والمنضم حديثًا لنادي البنك الأهلي، أنه أدرك خلال الموسم الحالي مدى حب الجماهير له موجهًا التحية لكل جمهور القلعة الحمراء الذي كان يدعمه ويسانده بقوة خلال الموسم الجاري الذي كان بعيدًا عن المشاركة مع الفريق الأحمر.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كنت موجود في معسكر منتخب مصر مع روي فيتوريا قبل انطلاق فترة الإعداد مع النادي الأهلي قبل بدء الموسم، ثم انضممت لتدريبات الفريق مع مارسيل كولر، ثم بدأ المشوار الإفريقي، والمدرب فضل اللعب بالأسماء التي تدربت معه، ثم جلست احتياطي، واستمر الأمر على ما هو عليه".

واضاف: "تعرضت للإصابة وسافرت ألمانيا ثم عدت سليم تمامًا، وتحدثت مع كولر وابلغني أن القرار فني، في البداية أبلغني أنني محتاج لرفع اللياقة البدنية، المدرب كان يعطيني بعض التعليمات لم أكن مقتنع بها، مثل البدء بالكرة من الخلف، وفي النهاية لم أشارك، ومتقبل قرار الجهاز الفني، ولم أتحدث مطلقا".

وأكمل: "لا أعرف سبب عدم مشاركتي، وهل قمت بموقف لم يحبذه المدير الفني، ولو حدث أي مشكلة بالتأكيد كان النادي سيعلن، لأن الأهلي لديه ضوابط معينة، مستحيل أن أقوم بفعل أي شئ، وعندما راجعت الأمور تأكدت من ذلك، وهو تحدث عني أنني سأكون رقم 5 في خط الدفاع".

وزاد: "لم أجلس مع كولر بعد تصريحاته عني، وحاولت الاجتهاد فقط والتركيز في التدريبات، وكنت متوقع المشاركة في المباريات الأخيرة، لأنني كنت أتدرب ثلاث مرات في اليوم، من أجل إمكانية الحصول على الفرصة، ولكن في النهاية لم أحصل عليها".

وأردف: "أتمنى أن أقدم مستوى جيد مع نادي البنك الأهلي في الموسم المقبل بعد توقيعي معه لمدة موسمين قادمين، وسبق وتلقيت عدة عروض في شهر يناير، لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أبلغني بتمسك الأهلي بوجودي، وكانت الفكرة هي حصولي على فرصة المشاركة، من أجل تعديل رأي المدير الفني".

وأتم: "كنت أتمنى المشاركة في أي مباراة، من أجل إثبات نفسي، لم أحصل على فرصة حقيقية مع كولر طوال الموسم".