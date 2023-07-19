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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البعض وصفه بالوحش| ظهور مخلوق مرعب على شواطئ أستراليا

الشاطئ
الشاطئ

دبّ الرعب والفزع في نفوس المصيفين على أحد شواطئ أستراليا بعد ظهور مخلوق بحري غريب وصفه البعض بالوحش. 
 

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ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

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قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أثار وجود المخلوق الخوف لدى الجميع، بينما تبين أنه ثعبان البحر الضخم شديد السمية على شاطئ صن شاين ، في كوينزلاند صن شاين كوست ، أستراليا.

ولاحظ أحد المشاة هذا المخلوق البحري الضخم الذي يبلغ قرابة المتر ويتحرك ببطء على الشاطئ أثناء فترة التنزه الصباحية.

 

ولم يعرف بعد ما إذا كان يمكن إنقاذ الثعبان ، الذي عثر عليه المشاة في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، في حالة صحية سيئة نظرا لكبر سنه والذي يقدر بقرابة الـ 10 أعوام.

وفي حديثه إلى New.au.com ، قال الشاب ماكنزي أحد العاملين بالشاطئ: 'لقد كان الثعبان بالتأكيد مريضًا ، فقد تعرض لإصابة كبيرة في جانبه كأن شيئًا ما قد أخذ جزءًا منه'.

إن ثعبان البحر البالغ الذي نما بالكامل ، والمقدر بعمر 10 سنوات على الأقل ، حجمًا قياسيًا - يزيد قليلاً عن متر في الطول - ويزن ما بين كيلوغرامين وثلاثة كيلوغرامات.

ومع ذلك ، أثار اكتشافه تحذيرًا جديدًا من صائدي الثعابين للاتصال بفريق إنقاذ على الفور في حالة العثور على ثعبان مريض على الشاطئ.

وأضاف ماكنزي: 'يحتاج الناس حقًا إلى الحفاظ على مسافة آمنة والتأكد من أنهم يبقون كلابهم بعيدًا ، وما عليك سوى الاتصال بصائد الثعابين المحلي على الفور'.

وحذرت المنظمة كذلك من أنه لا ينبغي قط اصطياد ثعابين البحر العالقة أو إعادتها إلى المحيط.

 

استراليا مخلوق

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