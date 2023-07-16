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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو لاصطياد أكبر
فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسع لن تتوقع طوله

تشكل الثعابين البورمية الكثير من التهديد للحياة البرية ، والكثير من النظم البيئية بجنوب فلوريدا، إذ أن زيادة أعدادها في المنطقة، قد يتسبب في انخفاض أعداد الثدييات الأخرى.

وفقا لصحيفة  ذا جارديان البريطانية قد أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على تطبيق تويتر لأصطياد ثعبان بورمي الكثير من الجدل فقد بلغ طول الثعبان حوالي  5.5 مترا، أما وزنه فقد يصل إلى حوالي 56 كيلوجراما.

وقد تنتمي الثعابين البورمية  إلى جنوب شرق آسيا، إلا أنها قد تتواجد  في فلوريدا أيضا وذلك بالقرب من بعض الأراضي الرطبة أو بعض المسطحات المائية المفتوحة.

 

وقد تمكن صيادان من فلوريدا الأميركية، من محاولة الإمساك وذلك ثعبان بورمي على الإطلاق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قد تمكن من اصطيياد الثعبان الزاحف الضخم بمحمية بيج سيبريس الوطنية وذلك بالقرب من مدينة إيفرجليدز بجنوب فلوريدا.

الثعابين البورمية تطبيق تويتر طول الثعبان جنوب شرق آسيا الثعبان الزاحف

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