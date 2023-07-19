2 مليون دولار.. شوبير يكشف تفاصيل صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم بوبو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز، من أجل ضم محمد رضا الشهير بـ “بوبو”، لاعب فيوتشر، خلال الميركاتو الجاري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “فيوتشر منذ البداية هو نادي إستثماري وبالتالي هو يريد الاستفادة من بيع أي لاعب، هو اشترى بوبو مقابل مبلغ بسيط ويريد بيعه بمقابل مادي كبير”.

تفاصيل عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم بوبو

وتابع: “البعض يقول أن عرض بيراميدز وصل إلى 45 مليون جنيه لضم بوبو، وعرض الأهلي وصل إلى 40 مليون والزمالك وصل إلى 20 مليون جنيه”.

وأضاف: “معلوماتي المؤكدة أن بيراميدز رغبته الأولى من فيوتشر هي ضم لاعبه مهند لاشين ولو ضم بوبو مش هيمنع”.

واختتم: “فيوتشر رصد مبلغ لأي فريق يرغب في شراء بوبو عليه دفع 2 مليون دولار، في الكورة تقدر تقول في الأخر مين يزود”.