شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

أظهرت مجموعة من الصور استخدام أطباء في كل من ولايتي تكساس وأريزونا الأمريكتين أكياسا مملوءة بالثلج من أجل علاج الأشخاص الذين يعانون أمراضا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المسؤولون في أكبر مدن الولايتين الأمريكيتين إن أكياس الثلج استراتيجية منقذة للحياة وسط تدفق أعداد متزايدة من مرضى الغثيان والدوار وحتى الغيبوبة بسبب الطقس.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح المسؤولون الطبيين خاصة في مدينتي هيوستن و فينيكس أن أكياس الثلج تساعد على خفض حرارة المرضي بسرعة إضافة إلى المراوح.

وقال الدكتور فرانك لوفيكيو، الطبيب في مركز فالي وايز الطبي بفينيكس، لصحيفة “وول ستريت جورنال” : “نتعامل مع نتاج حرارة مرتفعة ومتتالية لأكثر من أسبوعين، أتمني ألا يطول ذلك”.

الأطباء يستخدمون أكياس ثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

الأطباء يستخدمون أكياس ثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

الأطباء يستخدمون أكياس ثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا