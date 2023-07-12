بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فاجىء أرمين وولف Armin Wolf، أحد أشهر المذيعين في النمسا متابعي برنامجه بردة فعل غير متوقعة بسبب ارتفاع دراجات الحرارة الغير متوقعة في بلاده.

ماذا حدث؟

وعن تفاصيل ما حدث خلال النشرة الإخبارية، قرأ المذيع الشهير ما ورد من بيانات نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الأسبوع الأول من يوليو الجاري هو الأشد حرارة على الإطلاق.

وتابع المذيع صاحب الـ 57 عاما أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع آثار مدمرة محتملة على النظم الإيكولوجية والبيئة.

وتظاهر المذيع بإصابته بالذعر معربا عن رغبته في أن تنتهي النشرة منتعشة لأن الوقت حان للتهدئة - حسبما قال- ثم أمسك بالزجاجة وسكب ما فيها من ماء على رأسه من أجل التهدئة من حرارة الجو في البلد النمساوي التي تشهد درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

وعن كون ما فعله قد أعد له من قبل أو لم يعد، اعترف أرمين وولف بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج والذي اشترط عليه ألا يبلل أي جهاز حساس قربه، لذلك وضع مناشف عدة وزعها، منها واحدة تحت الكرسي، فانتهي الأمر كما خطط تماما.

دراجات الحرارة بالعالم

ووفقا لما ذكرته “يورونيوز” اليوم الأربعاء، كان يوم الاثنين، 10 يوليو، أكثر الأيام سخونة حتى الآن هذا العام في النمسا.

وأظهرت دراسة جديدة أنه كان هناك 419 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في النمسا العام الماضي، وهو عدد الوفيات أكثر من حوادث المرور.

وبناء على ارتفاع دراجات الحرارات بهذا الشكل، فقد أرسلت السلطات النمساوية المحلية المواطنين إلى مراكز تبريد.

ولفت التقرير إلى أن درجات الحرارة في إسبانيا بلغت ذروتها حيث تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

وفي فرنسا شهدت العديد من المدن حرارة شديدة لعدة أيام وصلت لـ42 درجة مئوية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي العواصف الشديدة إلى تهدئة درجات الحرارة بقية الأسبوع.