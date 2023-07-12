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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب رجال سلاح الشيش يواصل استعداداته لبطولة العالم

صدى البلد

يواصل منتخب مصر لسلاح الشيش رجال معسكراته التحضيرية استعدادًا لبطولة العالم للسلاح في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات التي ستقام في ميلانو في الفترة من 22 وحتى 31 يوليو الجاري.

 

وخاض المنتخب الوطني للرجال معسكر في إيطاليا بداية من يوم 26 يونيو الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب معسكرًا جديدًا في النمسا بداية من يوم 13 يوليو وحتى ال 19 من نفس الشهر.

وتضم فائمة سلاح الشيش رجال كلا من:" علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 ، ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه.

ويقود فريق سلاح الشيش الإيطالي فاليرو اسبرومنتي وماهر حمزة.

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم الأحد الموافق 23 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 26، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال يوم الاثنين الموافق 24 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 27.

وتقام منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات يومي 28 و29، بينما تقام منافسات الفرق للرجال يومي 29 و30.

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