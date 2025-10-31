جامعة أسوان: تمكين الطلاب لاكتساب مهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل

اختتمت جامعة أسوان فعاليات المبادرة الرئاسية "أنا أيضًا مسئول" التي انطلقت يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بجميع الجامعات المصرية، الهادفة إلى تأهيل وتمكين شباب الجامعات وتطوير مهاراتهم الشخصية والعملية والعلمية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة أسوان، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تمنح شهادة تدريب دولية معتمدة للطلاب المشاركين عقب اجتيازهم فعاليات الدورة التدريبية، التي استمرت على مدار خمسة أيام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تُنفذ بدعم كامل ودون أي أعباء مالية على الطلاب، وتحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بما يعكس التزام جامعة أسوان بدعم طلابها وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

أنشطة جامعية

وشهدت فعاليات المبادرة مشاركة نخبة من المدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، الذين قدموا برامج نوعية ركزت على تنمية مهارات القيادة، وإدارة الوقت، والتفكير الإبداعي، والعمل الجماعي.والمسوولية المجتمعية والسياسية والمدنية.

وفي ختام الفعاليات، التقط الطلاب صورًا تذكارية مع رئيس الجامعة والمدربين والحضور، في أجواء اتسمت بالحماس والفخر بالنجاح الذي تحقق، مؤكدين أن المبادرة كانت تجربة ثرية عززت ثقتهم بأنفسهم وزادت من وعيهم بدورهم في بناء الوطن.