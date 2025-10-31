أخبار أسوان| المدارس تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومتابعة ميدانية للتعريفة والنظافة والأسعار

شهدت محافظة أسوان أحداثا متنوعة، على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 30/10/2025

فى أجواء من الفرحة شهدت مدارس محافظة أسوان احتفالات جماعية شارك فيها الطلاب والمعلمون بمناسبة الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير، الذى يعتبر من أكبر وأهم الصروح الثقافية والحضارية فى العالم.

ومن بين هذه المدارس مدرسة عوض السيد الثانوية بنات بمدينة أسوان ، فقد تم رفع الطالبات أعلام مصر ، وتم الإحتفال بهذا الحدث التاريخى حيث تم تقديم فقرات متنوعة شملت إعلان موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير ومعلومات عن إنشائه ومقتنياته، ومسابقة معلوماتية عن المتحف وتم توزيع جوائز عينية على الطالبات.

مدارس أسوان تحتفل بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير..شاهد

أطلقت كلية العلوم بجامعة أسوان مبادرة بناء إنسان – طالب متميز بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصرى كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وفى إطار توجه الدولة نحو دعم الإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية.

جامعة أسوان تطلق مبادرة بناء إنسان طالب متميز لبناء جيل مبتكر ومبدع

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته التفقدية داخل شوارع المدينة لمتابعة جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والإنارة العامة ومراجعة الأعمدة، فضلاً عن إلزام أصحاب عربات الحنطور بالأماكن المخصصة لهم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

توجيهات محافظ أسوان بجولته الميدانية.. تكثيف النظافة ورفع الإشغالات وتأمين أعمدة الإنارة

جهود متنوعة

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستيقاف عدد من سيارات السيرفيس (الميكروباص) العاملة على خطوط السير المختلفة خلال جولاته الميدانية ، وذلك للإستفسار مباشرة من الركاب حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إعتمادها وتطبيقها عقب تحريك أسعار الوقود وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.



محافظ أسوان يتابع إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة..ويطالب بالإبلاغ عن المخالفات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو في أسوان بقيادة طه حسين بتنظيم حملة مكبرة شاركت فيها اللجنة الخماسية التى ضمت ممثلى جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية حيث تم تحرير 14 محضر متنوع ما بين حماية المستهلك ومغالاة فى الأسعار المقررة تموينياً ، ومخالفات بيطرية ، فضلاً عن محاضر لعدم النظافة ، وعدم وجود شهادات صحية .



أسوان: تحرير 23 محضرًا لمخالفات تموينية في حملات بكوم أمبو والرديسية



