مدارس أسوان تحتفل بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير..شاهد

فى أجواء من الفرحة شهدت مدارس محافظة أسوان احتفالات جماعية شارك فيها الطلاب والمعلمون بمناسبة الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير، الذى يعتبر من أكبر وأهم الصروح الثقافية والحضارية فى العالم.

ومن بين هذه المدارس مدرسة عوض السيد الثانوية بنات بمدينة أسوان ، فقد تم رفع الطالبات أعلام مصر ، وتم الإحتفال بهذا الحدث التاريخى حيث قدمت الطالبات ملك عبدالفتاح فوزى وهاجر مصطفي محمد ومريم حسن إبراهيم ورقية مدحت أحمد وخلود أحمد محمد وعالية سعيد محمد واية محمد سيد فقرات متنوعة شملت إعلان موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير ومعلومات عن إنشائه ومقتنياته، ومسابقة معلوماتية عن المتحف وتم توزيع جوائز عينية على الطالبات.

كما شملت الفقرات، إلقاء كلمة لكبير معلمى اللغة العربية، أشرف حفنى، عن صناعة مصر للتاريخ الحديث واستمرار مسيرة الأجداد، وعلينا أن نفتخر بالماضى والحاضر معا، بعد أن استطعنا أن نربطهما سويا فى إنجاز جديد يتحقق.

وتم ذلك تحت إشراف آمال عبد الموجود عامر، مديرة المدرسة، ورمضان رزق، نائب المدير، وكذا كبير معلمي التاريخ ليلى أحمدانى على وأمل حسين على، كبير معلمى التاريخ.

المتحف المصرى

جاء ذلك خلال تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بتخصيص فقرات خاصة عن المتحف المصرى الكبير، تضمنت كلمات وأناشيد وطنية تحكى أمجاد مصر القديمة، إلى جانب عروض طلابية عبرت عن فخرهم بالهوية المصرية وما تمثله الحضارة الفرعونية من قيمة عالمية وإنسانية. كما حرصت إدارات المدارس على تعريف الطلاب بأهمية المتحف ودوره فى الترويج للسياحة الثقافية، وغرس روح الانتماء والاعتزاز بالتاريخ المصرى.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الحدث التاريخى الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل ، والمتمثل فى الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير ، يمثل علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها القطاع الثقافى والسياحى .

وأشار إلى أن إفتتاح هذا الصرح العالمى يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنسانى من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم ، والذى سيضم آلاف القطع الأثرية النادرة التى تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الإفتتاح سيشهد إحتفالاً عالمياً يليق بمكانة مصر الدولية ، وبما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع ، مكلفاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق لتركيب شاشات عرض ضخمة فى الميادين الرئيسية وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية ، ولمن يرغب من الفنادق المختلفة لإتاحة الفرصة لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث التاريخى الذي يعد فخراً لمصر ولجميع المصريين ، ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره .

ولفت بأنه تم إختيار 14 موقع بالمدن السياحية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ لوضع الشاشات بها والتى تضم فى مدينة أسوان ( أمام مبنى ديوان عام المحافظة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى ، وأمام مبنى مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة المحمودية ، وطريق السادات بجوار مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) .

وفى مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات ( بميدان المعبد ، وميدان الكورنيش ، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة ، فضلاً عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة ) .

وفى مدينة إدفو ( بميدان المعبد بسور سنترال إدفو ، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش ، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبرى ، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية ).