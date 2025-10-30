قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تطلق مبادرة بناء إنسان طالب متميز لبناء جيل مبتكر ومبدع

أنشطة جامعية
أنشطة جامعية
محمد عبد الفتاح

أطلقت كلية العلوم بجامعة أسوان مبادرة  بناء إنسان – طالب متميز  بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصرى كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وفى إطار توجه الدولة نحو دعم الإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بكلية العلوم بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب، حيث تهدف المبادرة إلى اكتشاف قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والبحثية والقيادية، عبر ورش تدريبية ودورات تفاعلية تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل علميًا قادر على المساهمة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تسعى دائمًا لتطبيق استراتيجية الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري، وأن مبادرة "بناء إنسان – طالب متميز" تجسد رؤية القيادة السياسية في إعداد جيل من الشباب الجامعي القادر على الإبداع وتحمل المسؤولية الوطنية.

أنشطة جامعية

وأضاف، أن المبادرة تأتي ضمن خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والتدريبية التي تهدف إلى تخريج طالب يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، مؤكدًا أن جامعة أسوان ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها التنموي والعلمي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو الحمد حسن، عميد كلية العلوم، أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات طلابها في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتعزيز مهارات القيادة والابتكار لديه، بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولى.

وشهدت فعاليات المبادرة حضور كل من الدكتور أحمد عبد الصادق، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة نورا الشرقاوي، منسق المبادرة بكلية العلوم، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت الفعاليات عروضًا تقديمية وجلسات تفاعلية حول القيادة والتفكير العلمي والعمل الجماعي والإبداعي داخل الحرم الجامعي.

وتواصل جامعة أسوان من خلال مبادرة "بناء إنسان – طالب متميز" جهودها في رعاية طلابها علميًا ومهاريًا، لإعداد جيل من الشباب المبدع القادر على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

موانئ البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة موضوعية

لجنة تتابع تطبيق منظومة إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية في سهل حشيش

صورة موضوعية

حملات مكثفة لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسفاجا

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد