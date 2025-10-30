جامعة أسوان تطلق مبادرة بناء إنسان طالب متميز لبناء جيل مبتكر ومبدع

أطلقت كلية العلوم بجامعة أسوان مبادرة بناء إنسان – طالب متميز بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصرى كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وفى إطار توجه الدولة نحو دعم الإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بكلية العلوم بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب، حيث تهدف المبادرة إلى اكتشاف قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والبحثية والقيادية، عبر ورش تدريبية ودورات تفاعلية تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل علميًا قادر على المساهمة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تسعى دائمًا لتطبيق استراتيجية الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري، وأن مبادرة "بناء إنسان – طالب متميز" تجسد رؤية القيادة السياسية في إعداد جيل من الشباب الجامعي القادر على الإبداع وتحمل المسؤولية الوطنية.

أنشطة جامعية

وأضاف، أن المبادرة تأتي ضمن خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والتدريبية التي تهدف إلى تخريج طالب يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، مؤكدًا أن جامعة أسوان ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها التنموي والعلمي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو الحمد حسن، عميد كلية العلوم، أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات طلابها في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتعزيز مهارات القيادة والابتكار لديه، بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولى.

وشهدت فعاليات المبادرة حضور كل من الدكتور أحمد عبد الصادق، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة نورا الشرقاوي، منسق المبادرة بكلية العلوم، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت الفعاليات عروضًا تقديمية وجلسات تفاعلية حول القيادة والتفكير العلمي والعمل الجماعي والإبداعي داخل الحرم الجامعي.

وتواصل جامعة أسوان من خلال مبادرة "بناء إنسان – طالب متميز" جهودها في رعاية طلابها علميًا ومهاريًا، لإعداد جيل من الشباب المبدع القادر على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.