قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توجيهات محافظ أسوان بجولته الميدانية.. تكثيف النظافة ورفع الإشغالات وتأمين أعمدة الإنارة

جولة محافظ اسوان
جولة محافظ اسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته التفقدية داخل شوارع المدينة لمتابعة جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والإنارة العامة ومراجعة الأعمدة، فضلاً عن إلزام أصحاب عربات الحنطور بالأماكن المخصصة لهم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

وقد استهل محافظ أسوان جولته بدءاً من مناطق النجدة والمسلة الناقصة وكسر الحجر ومدخل كيما وشارع الشيخ الشافعى وشرق البندر، وصولاً إلى ميدان الطابية وامتداد كسر الحجر حتى محيط ميدان المحكمة ومصر للطيران وكورنيش النيل القديم، وسط متابعة دقيقة لكل التفاصيل على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر عبد الشافى، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولو المرافق والخدمات.

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهات حازمة بضرورة رفع مستوى الأداء الميدانى، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مع تفريغ الصناديق والحاويات بانتظام بالشوارع وجميع المناطق والأحياء السكنية، علاوة على القيام بالتعامل الفنى مع أى كابلات كهربائية أو أسلاك توجد خارج الأعمدة لتحقيق التأمين الكامل لها، وتوعية المواطنين بعدم الاقتراب من الأكشاك الكهربائية وأعمدة الإنارة أثناء التقلبات الجوية، خاصة مع قرب قدوم فصل الشتاء.

جولة ميدانية 

ووجه المحافظ بأهمية أن تكون زهرة الجنوب جاهزة باستمرار، خاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، ما يتطلب باستمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى ومديريات المرافق للتعامل الفورى مع أى أعطال أو طوارئ، مع التأكيد على التدخل السريع لمعالجة أى ملاحظات يتم رصدها أثناء المتابعة اليومية.

وأكد المحافظ أن العمل الميدانى هو المعيار الحقيقى لقياس مستوى الأداء بالأجهزة التنفيذية، ويتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين، لأن ما يريده المواطن والسائح معاً هو مدينة نظيفة وبيئة جمالية آمنة.

وقال: “وفقاً للرؤية الممنهجة التى يتم تطبيقها خلال هذه المرحلة نعمل جاهدين لرفع كفاءة الطرق والشوارع وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتوازى مع تنفيذ خطة شاملة لتجميل الميادين وإزالة أى مظاهر للعشوائية للظهور بالشكل المشرف، وحتى تصبح أسوان نموذجاً حضارياً وسياحياً على الوجه الأكمل”.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد