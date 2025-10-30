توجيهات محافظ أسوان بجولته الميدانية.. تكثيف النظافة ورفع الإشغالات وتأمين أعمدة الإنارة

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته التفقدية داخل شوارع المدينة لمتابعة جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والإنارة العامة ومراجعة الأعمدة، فضلاً عن إلزام أصحاب عربات الحنطور بالأماكن المخصصة لهم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

وقد استهل محافظ أسوان جولته بدءاً من مناطق النجدة والمسلة الناقصة وكسر الحجر ومدخل كيما وشارع الشيخ الشافعى وشرق البندر، وصولاً إلى ميدان الطابية وامتداد كسر الحجر حتى محيط ميدان المحكمة ومصر للطيران وكورنيش النيل القديم، وسط متابعة دقيقة لكل التفاصيل على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر عبد الشافى، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولو المرافق والخدمات.

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهات حازمة بضرورة رفع مستوى الأداء الميدانى، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مع تفريغ الصناديق والحاويات بانتظام بالشوارع وجميع المناطق والأحياء السكنية، علاوة على القيام بالتعامل الفنى مع أى كابلات كهربائية أو أسلاك توجد خارج الأعمدة لتحقيق التأمين الكامل لها، وتوعية المواطنين بعدم الاقتراب من الأكشاك الكهربائية وأعمدة الإنارة أثناء التقلبات الجوية، خاصة مع قرب قدوم فصل الشتاء.

جولة ميدانية

ووجه المحافظ بأهمية أن تكون زهرة الجنوب جاهزة باستمرار، خاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، ما يتطلب باستمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى ومديريات المرافق للتعامل الفورى مع أى أعطال أو طوارئ، مع التأكيد على التدخل السريع لمعالجة أى ملاحظات يتم رصدها أثناء المتابعة اليومية.

وأكد المحافظ أن العمل الميدانى هو المعيار الحقيقى لقياس مستوى الأداء بالأجهزة التنفيذية، ويتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين، لأن ما يريده المواطن والسائح معاً هو مدينة نظيفة وبيئة جمالية آمنة.

وقال: “وفقاً للرؤية الممنهجة التى يتم تطبيقها خلال هذه المرحلة نعمل جاهدين لرفع كفاءة الطرق والشوارع وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتوازى مع تنفيذ خطة شاملة لتجميل الميادين وإزالة أى مظاهر للعشوائية للظهور بالشكل المشرف، وحتى تصبح أسوان نموذجاً حضارياً وسياحياً على الوجه الأكمل”.