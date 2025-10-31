قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
واشنطن تمهل حماس 24 ساعة قبل تحرك إسرائيلي لفرض وقف النار بالقوة
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان: دورات لترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى الطالبات

أنشطة جامعية
أنشطة جامعية
محمد عبد الفتاح

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، فعاليات دورة التربية الوطنية للإناث (الدورة رقم 6) ، التى تستضيفها جامعة أسوان بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بصحارى.

وذلك بحضور المقدم أحمد حتاتة مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وعدد كبير من طالبات الجامعة المشاركات في الدورة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تطبيق التربية الوطنية للإناث بالجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطالبات، وتنمية روح الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

أنشطة جامعية

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن ما نشهده اليوم من تفاعل إيجابي من طالبات جامعة أسوان يعكس وعيا وطنيا متناميا، وحرصا على اكتساب المهارات والمعارف التي تسهم في خدمة الوطن. هدفنا أن تكون كل طالبة نموذجا يحتذى به في الانتماء والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل مصر.

وأشار" نصرت " الي أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الدورات لما تمثله من ركيزة في بناء الشخصية الوطنية القادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح المقدم أحمد حتاتة، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة أسوان، أن الدورة تضمنت محاضرات توعوية حول الشمول المالي حاضر فيها نخبة من المتخصصين من بنك مصر، لتعريف الطالبات بمفاهيم الشمول المالي وطرق فتح الحسابات البنكية والتعامل الآمن بالأوراق المالية، مشيدًا بما شهدته الدورة من انضباط والتزام كامل من جميع المشاركات.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: اتخذنا 29 إجراء لتسهيل زمن الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: السياحة وصناعة الملابس والأغذية جاهزة لجذب الاستثمارات

الثلاثي الجامد في "السادة الأفاضل"

طه الدسوقي: حبيت ثلاثي السادة الأفاضل عشان مش فاهمين بيعملوا ايه.. فيديو

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد