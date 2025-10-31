جامعة أسوان: دورات لترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى الطالبات

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، فعاليات دورة التربية الوطنية للإناث (الدورة رقم 6) ، التى تستضيفها جامعة أسوان بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بصحارى.

وذلك بحضور المقدم أحمد حتاتة مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وعدد كبير من طالبات الجامعة المشاركات في الدورة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تطبيق التربية الوطنية للإناث بالجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطالبات، وتنمية روح الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن ما نشهده اليوم من تفاعل إيجابي من طالبات جامعة أسوان يعكس وعيا وطنيا متناميا، وحرصا على اكتساب المهارات والمعارف التي تسهم في خدمة الوطن. هدفنا أن تكون كل طالبة نموذجا يحتذى به في الانتماء والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل مصر.

وأشار" نصرت " الي أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الدورات لما تمثله من ركيزة في بناء الشخصية الوطنية القادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح المقدم أحمد حتاتة، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة أسوان، أن الدورة تضمنت محاضرات توعوية حول الشمول المالي حاضر فيها نخبة من المتخصصين من بنك مصر، لتعريف الطالبات بمفاهيم الشمول المالي وطرق فتح الحسابات البنكية والتعامل الآمن بالأوراق المالية، مشيدًا بما شهدته الدورة من انضباط والتزام كامل من جميع المشاركات.