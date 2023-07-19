بريطانيا تعتزم تحديث صواريخها النووية.. ما الأمر؟

تخطط بريطانيا لتحديث رؤوسها النووية، إلى جانب الوسائل لإيصال تلك الرؤوس، حسب النسخة الجديدة من خطة تطوير القوات المسلحة الملكية البريطانية.

وأوضحت الخطة، التي تم نشرها الثلاثاء، أن البرلمان صوت في عام 2016 لصالح تحديث قوات الردع النووي البريطانية، واستبدال غواصات "فانجارد" بـ 4 غواصات جديدة من نوع "دريدنوت".

وأكدت الوثيقة أن البرنامج هذا ينفذ وفقا للجدول المقرر، وسيتم تسليم أول غواصة من هذا النوع للقوات في بداية الثلاثينيات، حسب ما نقلته “روسيا اليوم”.

وتنص الخطة كذلك على تجديد الرؤوس النووية واستبدالها بالرؤوس الجديدة المحلية الصنع.

وأشارت الخطة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية حصلت على 3 مليارات جنيه استرليني إضافي لفترة السنتين القادمتين، و6 مليارات لفترة السنوات الثلاث التالية.

ويبلغ حجم الميزانية العسكرية البريطانية حاليا 48.6 مليار جنيه استرليني (63.4 مليار دولار).