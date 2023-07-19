الميكروباص اتقلب.. إصابة 7 أشخاص في حادث بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق ههيا بعد المسلمية وتم انتشال الميكروباص ونقل 5 من المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي؛ فيما غادرت حالتين لتحسن حالتهم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار باستقبال كل من "عبيد ك م" 29 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليسري و"الين ص ع" 10 شهور مصابة بجرح بالرأس و"صلاح ا ع"35 سنة و"لؤي ع م" 33 سنة و"احمد ع ا" 27 سنة مقيمين أبو كبير مصاين بكدمات وسحجات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق ههيا بعد المسلمية وتم انتشال الميكروباص ونقل 5 من المصابين إلى مستشفي الأحرار التعليمي فيما غادرت حالتين لتحسن حالتهم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.