مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل أعلي الطريق الإقليمي -بلبيس إتجاة شبرا النخلة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "رضا ت ع" 45 سنة مقيم زفتي بمحافظة الغربية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين نقل أعلي الطريق الإقليمي -بلبيس إتجاة شبرا النخلة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة