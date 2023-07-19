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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبطيخ والفراولة.. طريقة عمل موهيتو بوصفات طبيعية

طريقة عمل موهيتو
طريقة عمل موهيتو

تعتبر طريقة عمل موهيتو من المشروبات المنعشة الصيفية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وفيما يلي سنقوم بذكر اكثر من وصفة لتحضير الموهيتو.

 

طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع 


طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع 

 

ويعتبر موهيتو ليمون نعناع بالنسبة للكثير من الناس، يمثل مشروب الصيف المثالي، ويعتمد في تحضيره على خاط الليمون والنعناع، ووضع الكثير من الثلج ، ويعد الموهيتو من أكثر الكوكتيلات تفضيلا في فصل الصيف.

 

مقادير طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع :

6 من أوراق النعناع الطازج

مشروب الصودا

عصير ليمون طازج

ثلج

4 ملاعق من السكر

شرائح ليمون مقطع

 

طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع :

_ نقوم بخلط القليل من النعناع مع الثلج وعصير الليمون والسكر في الخلاط.

 ثم نقوم بصب الخليط في أكواب التقديم،  نصب فوق الموهيتو الصودا وزيني الأكواب بقطع الليمون، وأوراق النعناع الطازج.

 

طريقة عمل موهيتو ازرق 


طريقة عمل موهيتو ازرق 

 

تعتبر طريقة عمل موهيتو ازرق، هو احد المشروبات الصيفية المنعشة، نظرا لوضع شرائح الليمون وأوراق النعناع الطازج عليه. 

 

مقادير طريقة عمل موهيتو ازرق :

نعناع طازج “أوراق نعناع خضراء”.

سفن أب.

10 حبات توت أزرق.

ثلج.

شرائح ليمون.

 

طريقة عمل موهيتو ازرق :

_ نقوم بوضع أوراق النعناع مع التوت الأزرق في وعاء عميق، ونهرس المكونان بشكل جيد جدا مع بعضهما البعض.

_ نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله النعناع والتوت وعصير الليمون.

_ نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد داخل الخلاط الكهربائي، ويضاف سيرب السكر حسب الرغبة

_ نقوم بتوزيع هذا المزيج على الأكواب الخاص بالتقديم ” ربع الكوب”.

_ يضاف السفن أب إلى كل كوب.

_ ويضاف في النهاية شرائح الليمون الطازج.

_ نضع قطع الثلج على كل كوب.

 

طريقة عمل موهيتو سفن اب


طريقة عمل موهيتو سفن اب 

 

تعتبر طريقة عمل موهيتو سفن اب من المشروبات المنعشة، والتي يشتهر تحضيرها في فصل الصيف، ويمكن تجهيزها في اقل من 5 دقائق.

 

مقادير طريقة عمل موهيتو سفن اب :

نعناع

ليمون

مورّق ثلاثة ارباع كوب

مشروب غازي سفن اب

ثلج مجروش

 

طريقة عمل موهيتو سفن اب :

_ نقطع حبة ليكون إلى 4 شرائح وضعيها في كوب التقديم.

_ يضاف ربع كوب من النعناع، ثلاثة ارباع كوب من السفن اب وكوب من الثلج المجروش.

_ نحرك المزيج جيداً جتى يتجانس.

_ نكرر الخطوات السابقة حتى انتهاء الكمية.

 

 

طريقة عمل موهيتو بطيخ 


طريقة عمل موهيتو بطيخ 

 

تعتبر طريقة عمل موهيتو البطيخ ، وهي من وصفات عصائر الطبيعية والمنعشة في فصل الصيف، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

 

مقادير طريقة عمل موهيتو بطيخ :

 بطيخ مقطع مكعبات بدون بذر
ورق نعناع طازجة
الليمون مقطع مكعبات بالقشر
مياه
بطيخ شرائح للتزيين
ثلج حسب الرغبة

 

طريقة عمل موهيتو بطيخ :

_ في الكوب نضع الليمون، والبطيخ، والنعناع.

_ يتم الضغط على المكونات بالملعقة.

_ تضاف المياه الغازية، والثلج.

_ يزين موهيتو بطيخ بشرائح البطيخ، ويقدم مثلجاً.

 

طريقة عمل موهيتو فراولة


طريقة عمل موهيتو فراولة

 

تعتبر طريقة عمل موهيتو فراولة، وهي وصفة منعشة وخفيفة تصلح لفصل الصيف، و يمكن تقديمه في كافة الأوقات والمناسبات.

 

طريقة عمل موهيتو فروالة :

حبة من الليمون المقطع لشرائح

10 ورقات من النعناع الطازج

10 حبات من الفراولة

كوب من الصودا

ملعقتان كبيرتان من شراب النعناع

ثلج مجروش

 

طريقة عمل موهيتو فراولة :

_ نضع شرائح الليمون والفراولة والنعناع الطازج وشراب النعناع في كوب التقديم.

_ نهرس الفراولة حتى يكون قوامها ناعماً، ثم يضاف الثلج المجروش.

_ يضاف الصودا وقلبي جيداً، ثم نزين مشروب الموهيتو بأوراق النعناع وقطع الفراولة ونقدمه على الفور.

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