موسكو تغرق.. الأمطار تغمر شوارع العاصمة الروسية وتسبب خسائر كبيرة

قال مصدر في خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، إنه بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة منذ أمس الثلاثاء، تحطمت 57 شجرة وتعرضت للتلف 55 سيارة في موسكو.

وأضاف المصدر أن مياه الأمطار غمرت العديد من الشوارع في موسكو، حيث بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول في موسكو مصحوبة بعاصفة رعدية ورياح قوية.

ووفقا لخدمة Yandex Weather، تركز هطول الأمطار بشكل رئيسي على الأجزاء الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية من العاصمة الروسية.

ولم تكن روسيا هي الوحيدة التي تعرضت لأمطار غزيرة بسبب الطقس السىء، حيث لقى ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، وفقد ما يصل إلى 10 آخرين بعد فيضانات مفاجئة وأمطار غزيرة همرت شوارع ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤولون إن نحو أربع بوصات من الأمطار في الساعة كانت تتساقط في مقاطعة باكس خلال قلب العاصفة في حوالي الساعة 5:30 مساءً.

وقال دين يوفينو من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بنسلفانيا، إن هطول المزيد من الأمطار في ساعتين يزيد عن معدل سقوط الأمطار في مدينة لاس فيجاس في غضون عام.