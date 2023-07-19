عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيع 9 محال تجارية ومخبز ببرج العرب الجديدة.. وتخصيص 7منافذ بالصالحية الجديدة

جهاز تنمة مدينة برج
جهاز تنمة مدينة برج العرب الجديدة

صرح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم بيع 9 محال تجارية بأنشطة مختلفة بالحي السكني الأول ومخبز بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن ، وذلك خلال جلسة المزاد العلني المنعقدة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

من جانبه ، أضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص (٧) أكشاك شاغرة بأماكن مختلفة بالمدينة "منافذ الخير سابقا"، والتي أسفرت القرعة عن تخصيص 4 منافذ منها، بحضور أعضاء المجتمع المدنى بمجلس الأمناء، ومسئولي الجهاز.

مدير الإسكان بحي حدائق القبة: صدر قرار ترميم للعقار المنهار لم يتم تنفيذه

وزير الإسكان يبحث مع شركة أكوا باور التعاون فى مجال تحلية مياه البحر



وأوضح المهندس خالد شاهين، أن ذلك يأتي فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبيه احتياجات سكان المدن الجديدة، وتوفير الخدمات المختلفة.  

جهاز مدينة برج العرب مال واعمال طرح محال تجارية منطقة الإسكان الإجتماعى Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتابع أعمال ترفيق الأراضي والتطوير بمدينة السادات

ترشيحاتنا

تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق لأهليته بالأميرية

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ