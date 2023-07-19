ارتفاع حاد في عدد المقبلين على المستشفيات الإيطالية بسبب الحر الشديد

رصد صحفيون أن هناك ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طارئة من الأمراض المرتبطة بالحرارة العالية، في وقت تستمر فيه موجة الحر الشديدة في اجتياح أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وأبلغت المستشفيات عن زيادة بنسبة 20-25 في المائة في عدد الأشخاص في وحدات الطوارئ الذين يعانون من شكاوى من الجفاف أو غيرها من الأمراض الناجمة عن الحرارة حيث بلغت درجات الحرارة في روما 41.86 درجة مئوية.

قال مستشفى كاردآرلي في نابولي إن 231 مريضًا قد حصلوا على رعاية طوارئ هناك خلال الـ 24 ساعة الماضية .

بينما كان معظم المرضى من كبار السن ، كان المرضى عامة من جميع الأعمار ، بما في ذلك السياح ، الذين سعوا للحصول على الرعاية ، وفق ما قال أنطونيو دامور ، مدير عام المستشفى للصحفيين، الذي أكد: "إننا نمر بلحظة حساسة للغاية".

وأضاف المدير العام أن اثنين في المائة من الأشخاص اعتبروا يوم الاثنين في حالة خطيرة و 38 في المائة في حالة حرجة متوسطة.

تشير البيانات المؤقتة إلى تحطيم سجلات درجات الحرارة في روما وكاتالونيا بإيطاليا، حيث تتعرض جنوب أوروبا للحرارة الشديدة وحرائق الغابات.

تم إجلاء الآلاف في الأيام الأخيرة ، حيث يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات بالقرب من أثينا ، في جزر الكناري وعلى سفح جبل في سويسرا.

على الرغم من هذه الآثار المدمرة ، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر في وقت لاحق من هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع ، في ظروف يمر بها العالم حيث يتعامل ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا أيضًا مع الحرارة الشديدة الناجمة عن تغير المناخ.



يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هذا الأسبوع قد تتجاوز الرقم القياسي الحالي لأوروبا البالغ 48.8 درجة مئوية ، المسجل في صقلية في أغسطس 2021 ، مما يثير مخاوف من تكرار الوفيات الناجمة عن الحر العام الماضي ، حيث شهدت أوروبا ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة .

أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.