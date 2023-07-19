مفاجأة.. تعرف على اختيارات الزمالك لحراسة المرمى حال رحيل محمد عواد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن اختيار نادي الزمالك لضم محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر إف سي، حال رحيل حارس المرمي محمد عواد عن النادي في الموسم القادم.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “خاص.. جنش أولى اختيارات الزمالك لتدعيم حراسة المرمى حال رحيل محمد عواد الموسم المقبل”.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.