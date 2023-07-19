تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك التي تعمل في مصر سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع انهيار مؤشر الدولار عالميا.

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وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية امام 6 عملات عالمية رئيسية لأول مرة منذ نحو 16 شهرا تحديدا مارس 2022 لمستويات متدنية.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة مع انهيار مؤشر الدولار عالميا، وتحدث البنوك سعر الأخضر بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 4 أشهر.

اما الذهب فشهدت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا جديدا، ليصل سعر الجرام من عيار 21 إلى أدنى مستوياته مجددا في محلات الصاغة، بعدما فقد ما يزيد عن 600 جنيه من أعلى سعر وصل إليه المعدن.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ضمن موجة هبوط كبيرة ضربت المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بدأت منذ شهر إبريل الماضي على خلفية قرار حكومي هوى بأسعاره، إذ سجل اليوم 17,360 جنيها بعد أن كان 18320 جنيها قبل أيام بفارق نحو 1000 جنيه.