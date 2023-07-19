استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17559 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3217 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 21356 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7350 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 5214 نقطة.