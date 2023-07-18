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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.183 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورصة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 21423 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 7372 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة.

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