البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.183 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورصة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 21423 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 7372 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة.