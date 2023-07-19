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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول أغسطس.. محمد هنيدي يحتفل بالعرض الخاص لمرعي البريمو

محمد هنيدي
محمد هنيدي

يحتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مرعي البريمو يوم 1 من شهر أغسطس القادم وذلك استعداد لطرحه في جميع السينمات ابتداءا من يوم 2 من نفس الشهر.

العرض الخاص يقام داخل أحد السينمات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور جميع فريق العمل.

 انتهى المطرب عبد الباسط حمودة من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو، والمفترض عرضه فى السينمات يوم 2 من شهر أغسطس القادم.


ويشارك الفنان محمد هنيدي فى غناء الأغنية بجانب عبد الباسط حمودة،  وتم تسجيلها على مدار يومين داخل أحد استديوهات الصوت الخاصة.
 

برومو مرعي البريمو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس القادم.

 

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكان قد وعد الفنان محمد هنيدي جمهوره أن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلام السابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا:" أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.

 

الترويج لمرعي البريمو

وطرح الفنان محمد هنيدي البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداد لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل.

وتصدر هنيدي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير انستجرام : مرعي البريمو استنو مفاجأة وفيلم على أعلي مستوى بإذن الله.

 

هنيدي يحتفي بلطفي لبيب

احتفي الفنان محمد هنيدي بمشاركة الفنان القدير لطفي لبيب ضمن أحداث فيلمة الجديد “ مرعي البريمو ” ، والمقرر ان يتم عرضه خلال موسم الصيف الحالي .

ونشر الفنان محمد هندي عبر صفحته على إنستجرام ، صورة بوستر للفنان لطفي لبيب من فيلم مرعي البريمو وعلق ليها قائلاً : وعلى سبيل الجمال .. عايزين تحيه خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب .. اللي بينور فيلم مرعي البريمو وقولوله كل اللي تحبوا تقوله .. هو هيشوف كل كلامكم " .

 

محمد هنيدي مرعى البريمو الفنان محمد هنيدي فيلم مرعي البريمو

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