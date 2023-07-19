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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرصد مبلغ ضخم لضم لاعب الجيش الملكي المغربي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن مفاوضات النادي الأهلي لضم رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الأهلي يرصد مليون ونصف مليون دولار للتعاقد مع رضا سليم”.

يذكر أنه علق محمد سلطان مدير الشركة المسئولة عن تسويق رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، عن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير المغربية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي قد اقترب من ضم رضا سليم خلال الميركاتو الجاري.

وقال محمد سلطان في تصريحات عبر برنامج “رقم 10”: “بدأنا مهمة تسويق رضا سليم في مصر منذ يوم 17 يومًا تحديدًا، وتوصلنا لاتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي بالتفويض باسم النادي في مصر”.

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