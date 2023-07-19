عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسمة محجوب في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

نسمة محجوب
نسمة محجوب

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية حيث يقام في الثامنة والنصف مساء السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية حفلا للفنانة نسمة محجوب وفرقتها .

وتقدم  نسمة محجوب ، من خلاله نخبة من الاعمال الغنائية العربية منها ميدلي جوليا بطرس ، ميدلي فوق النخل - قدك المياس ، هتقوللي ايه ، حب اخوات ، الحب المستحيل ، حكاية شعب ، يا محروسة ، كل شمس ، اعتزلت الغرام ، يا غاوي هروب ، مستغربة ، على طبيعتي ، انا موجود ومن المؤلفات الغربية لا احد ، أوراق الخريف وغيرها .

ويحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

مشيرة إسماعيل: استدعوا الشرطة أثناء توجدي في العراق بعد محاصرتي

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ، من نظرة ،  كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، يتقال ، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

يذكر أن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الاسكندرية "سيد درويش" تضمن  4 ليالى متصلة احياها كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية سمية وجدي - كنزي - رحاب عمر - مؤمن خليل - ياسر سلمان - محمد حسن بقيادة المايسترو احمد عامر - فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ، فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .

نسمة محجوب مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش مدحت صالح مهرجان الاوبرا دار الاوبرا المصرية جوليا بطرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات

عشرات القتلى والمصابين .. القصة الكاملة للحادث المأساوي في الجزائر

روسيا تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجعا من الإسماعيلي

غسل 20 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات لمستريح عقارات في القاهرة

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ