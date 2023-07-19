نسمة محجوب في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية حيث يقام في الثامنة والنصف مساء السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية حفلا للفنانة نسمة محجوب وفرقتها .

وتقدم نسمة محجوب ، من خلاله نخبة من الاعمال الغنائية العربية منها ميدلي جوليا بطرس ، ميدلي فوق النخل - قدك المياس ، هتقوللي ايه ، حب اخوات ، الحب المستحيل ، حكاية شعب ، يا محروسة ، كل شمس ، اعتزلت الغرام ، يا غاوي هروب ، مستغربة ، على طبيعتي ، انا موجود ومن المؤلفات الغربية لا احد ، أوراق الخريف وغيرها .

ويحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ، من نظرة ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، يتقال ، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

يذكر أن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الاسكندرية "سيد درويش" تضمن 4 ليالى متصلة احياها كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية سمية وجدي - كنزي - رحاب عمر - مؤمن خليل - ياسر سلمان - محمد حسن بقيادة المايسترو احمد عامر - فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ، فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .