مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

تتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الاسكندرية .

ويحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

مدحت صالح

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ، من نظرة ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، يتقال ، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

مدحت صالح

أسعار تذاكر الحفل

الفئة الأولى بـ 760 جنيهًا، والفئة الثانية بـ 510 جنيهات، والفئة الثالثة بـ 360 جنيهًا.

ونشر مدحت صالح بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: يحيي النجم مدحت صالح حفلا بالمهرجان الصيفي بالإسكندرية على مسرح سيد درويش يوم 21 يوليو، بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم، يبدأ الحفل الساعة 8:30 مساءً.