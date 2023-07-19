بيان عاجل من السعودية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر

أعربت السعودية عن تقديرها ودعمها لتطوير العلاقات بين تركيا ومصر الشقيقتين.



وناقش الجانبان التركي و السعودي تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن إدانتهما للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال بيان مشترك نشرته واس بخصوص زيارة الرئيس التركي إلى السعودية.

وأكدا على ضرورة تكثيف الجهود الساعية للوصل إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

يأتي ذلك استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.