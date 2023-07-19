وفقا لأحدث البيانات.. السعودية رائدة في شراء الحبوب الروسية

كشف اتحاد مصدري الحبوب الروسية، عن دولة عربية أصبحت رائدة في استيراد الحبوب الروسية خلال العام الحالي.

ونشر اتحاد مصدري الحبوب الروسي على "تلجرام" بيانا، أعلن فيه أن السعودية أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسية، في النصف الأول من شهر يناير لعام 2023.

وبلغت مشتريات السعودية 450 ألف طن، منها 290 ألف طن من القمح.

في السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين الماضي، أن اتفاقية الحبوب انتهت في 17 يوليو، ولكن روسيا ستعود على الفور إلى تطبيق الاتفاقية بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وكان وزير الخارجية الروسي أكد في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.