قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد متعاقد مدني في اعتداء صاروخي إيراني على البحرين
تصعيد خطير عالمياً.. حرب إيران تشعل التوترات وتهدد بموجة عنف أوسع
لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة
آلاف السفن عالقة خلف مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يختنق بين نيران التصعيد وصفقات التهدئة
إيران تنفي فرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز
علي وشك الرحيل.. نجوم سوبر يطلبون الخلع في الأهلي
لسوء الأحوال الجوية.. وكيل الأزهر : الأربعاء والخميس إجازة بجميع المعاهد الأزهرية
إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين
اللي بيحصل عيب وحرام.. شوبير يكشف المسكوت عنه في الأهلي
تعطيل الدراسة في المدارس .. لماذا تقرر تعميم القرار بجميع المحافظات؟
إيران تفرض رسومًا مليوني دولار على عبور السفن بمضيق هرمز
تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإمارات: إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع البحرينية في اعتداء إيراني

الإمارات
الإمارات
هاني حسين

كشفت الإمارات بأن الاعتداء الإيراني بالبحرين أسفر عن إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، و بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وإسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وجان نويل بارو وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، و كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، بالإضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الاثنين ٢٣ مارس الجاري.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هذه الاتصالات المكثفة تأتى في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الاشقاء العرب ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري، في ظل ان هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته من شأنه ان يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وشدد وزير الخارجية خلال اتصالاته مجددا علي الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج الشقيقة وعدم تبريرها بأية ذرائع واهية وضرورة وقفها بشكل فوري، واهمية تضافر كافة الجهود لخفض التصعيد ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع كافة المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وانهاء الحرب، وأنها لن تألوا جهدا في سبيل تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل علي تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. 

الإمارات اخبار التوك شو مصر البحرين ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن غدا وبعد الغد إجازة في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصيام

هل الجمع بين نيتي صوم 6 من شوال وقضاء ما فات من رمضان جائز؟

وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام

وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام ويهنئ العاملين بعيد الفطر.. صور

بالصور

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد