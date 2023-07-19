صندوق النقد يكشف الآثار السلبية لارتفاع أسعار الدولار علي الاقتصادات والأسواق الناشئة

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الآثار السلبية لارتفاع الدولار على الاقتصادات المتقدمة سوف تتلاشى خلال عام.

وأكد الصندوق، أن أرصدة الحسابات الجارية العالمية اتسعت في عام 2022 للعام الثالث لارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف، أن الارتفاع القوي للدولار في عام 2022 أثر بشكل غير متناسب على اقتصادات الأسواق الناشئة.

ومن أسباب ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، قوة الطلب على الدولار كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وتشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

واضاف أن من بين الأسباب ايضا ضعف عملات أخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو والروبية بسبب تباطؤ النمو والأزمات المالية والسياسية، وزيادة طلب المستوردين على الدولار لتلبية حاجة السوق المحلي من السلع المستوردة خلال شهر رمضان.