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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف ندوة "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"

لقاء اليوم
لقاء اليوم

استقبلت الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومجموعة عمل المبادرة. وذلك خلال لقاء نظمته الأكاديمية لخريجيها بمقرها وعبر منصتها الرقمية، اليوم الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣. وذلك بحضور محمد إيهاب  حافظ المدير التنفيذي  لشركة انطلاق والعقيد م /إبراهيم زوبع، رئيس قطاع التدريب الفني والبحث والتطوير بشركة ابدأ  والمهندس مينا ويليم، رئيس وحدة تطوير الأعمال بشركة "ابدأ". 
في بداية الندوة، تقدمت د. راغب بالشكر للسفير هشام بدر؛ لحضوره وتلبية دعوة الأكاديمية للمشاركة في ندوة اليوم، مؤكدةً أهمية المبادرة التي انطلقت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٨ لسنة ٢٠٢٢، كأول مبادرة من نوعها، ليتم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


ومن جانبه، أشاد السفير هشام بدر بالجهود والأدوار التي تقوم بها الأكاديمية، حيث صرح: "الأكاديمية رمز للتميز والجودة ومنارة المستقبل لتأهيل القيادات والكوادر"، شاكرًا مساعدة الأكاديمية الدائمة في تنفيذ مشروعات المبادرة الوطنية بشكل عام، ومن بينها تطبيق "رابيت" لتأجير السكوتر الكهربائي للتنقل، أحد أنجح مشروعات المبادرة، والذي قدمته شركة انطلاق العام الماضى.

 
كما أضاف أن "الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" كانت من أنجح المبادرات المشاركة في قمة المناخ COP27، والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث دائمًا ما تطمح المبادرة إلى إعطاء الفرص لتنفيذ العديد من الأفكار القابلة للتطبيق، ومساعدة الشركات الناشئة والغير هادفة للربح في تحقيق وتطوير المشروعات الخضراء، التي تجمع بين التكنولوجيا والحفاظ على البيئة.


وتطرق السفير بدر إلى أهداف المبادرة المعنية بتقديم حلول تخدم البيئة بشكل مستدام بجانب تحقيق ربح، وكيفية التقديم للمبادرة من خلال الإنترنت، متناولًا شروط قبول وتنفيذ المشروعات المقترحة، والمكتسبات العشرة للمبادرة. واستعرض أيضًا بعض النماذج الناجحة لتلك المشروعات، ومنها: مشروع الأيادي الذهبية (استخدام قش النخل لعمل سلال)، مشروع تنقية المياه من الزيوت والرواسي بشمال سيناء، زرع نبات الچوچوبا (يزرع باستخدام مياه الصرف؛ لاستخراج زيت الچوچوبا)، وأخيرًا مشروع روبوت مقدم من شاب جامعي بالإسكندرية.

عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:
تُنفذ المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها؛ طبقًا لأهداف التنمية المستدامة؛ وفي سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية بموجب القرار الجمهوري رقم ٤٣٤، والذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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