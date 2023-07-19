حزب مصر أكتوبر يثمن قرار الرئيس بالعفو على باتريك زكى ومحمد الباقر

ثمن حزب مصر أكتوبر الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأكد الحزب أن قرار العفو جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا رأي، فى اطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.

وتوجه حزب مصر أكتوبر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع فى الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى، يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.