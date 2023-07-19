أداء قوي لأسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تباين.. وارتفاع "القطرية" و"الفلسطينية"

البورصة المصرية تغلق على تباين

بورصة قطر تغلق مرتفعة

بورصة فلسطين ترتفع 0.19 %

بورصة السعودية تغلق على انخفاض



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 19-7-2023، حيث أغلقت بورصات قطر، وفلسطين على ارتفاع، وأغلقت بورصة السعودية على انخفاض، بينما تباينت البورصة المصرية.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



بورصة مصر تغلق على تباين

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.180 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.6 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) على تراجع بنسبة بلغت 0.17% ليبلغ مستوى 17578.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.61% مسجلاً 3500.48 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 1.08% لينهي التعاملات عند مستوى 5185.97 نقطة.

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، تعاملاته مرتفعًا بواقع 72.46 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.70 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و378.5 نقطة .



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بحتم خلال جلسة اليوم، تداول 248 مليونًا و904 آلاف و379 سهمًا، بقيمة 562 مليونًا و368 ألفًا 596.303 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17985 صفقة في جميع القطاعات .



وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق .



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات العربية، والباحة، وعناية، ودار المعدات، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية للتعليم، والخريف، وشاكر، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و 2.91% .



فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وباتك، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والموارد، والأهلي، وأرامكو السعودية، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 137.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23089.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثرمن 1.7 مليون سهم.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع



أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة بلغت 0.19 %، ما يعادل 1.24 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.26 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 541,396 سهماً، بقيمة إجمالية 993,989 دولار، نفّذت من خلال 109 صفقات.