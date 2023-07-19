لاعب جديد يرحل عن صفوف ليفربول

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن لاعبا جديدا يقترب من الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي الصيف الجاري.



وكتب فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قائلاً: " توصل ليفربول والاتفاق للتو إلى اتفاق مبدئي بشأن رسوم جوردان هندرسون".



وأضاف: "وافق هندرسون بالفعل على صفقة مدتها ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، يجب فحص المستندات ثم وقت التوقيع والانتقال إلى السعودية".



واختتم: "ستيفن جيرارد في إنتظار ضم جوردان هندرسون للاتفاق".



يُذكر أن ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي، قد تولى تدريب الاتفاق السعودي.