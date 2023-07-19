الظهور الأول لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي | شاهد

رصدت عدسة صدى البلد تواجد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد في المقصورة الرئيسية لحضور مباراة الأهلي وحرس الحدود.



أعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدنماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".



أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.